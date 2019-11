Franza bacchetta ambulante: "Qui si rispettano le regole" Non c'è pace sul commercio ambulante in città, regolamento comunale ancora ignorato

E' sceso dall'auto e si è recato personalmente da un ambulante della provincia di Foggia in sosta perennemente nel quartiere Martiri ad Ariano Irpino, invitandolo al rispetto del regolamento sul commercio ambulante itinerante in città.

L'inziativa da parte del sindaco Enrico Franza, insieme all'assessore Massimiliano Alberico Grasso è orientata a restituire legalità su questo delicato settore oggetto da anni di forti polemiche. E il paradosso di questa situazione è che gli ambulanti locali, sanno cosa vuol dire il rispetto delle regole, essendo stati anche sanzionati e più volte bersagliati, mentre coloro che giungono da fuori regione, continuano a fare ciò che vogliono, in barba ai controlli che avvengono costantemente da parte della Polizia, Guardia di Finanza e Vigili Urbani.

Come dire: "Qui comandiamo noi, un verbale, una sanzione in più non ci cambia la vita." E' i commercianti a posto fisso, continuano a subire danni. Questa è purtroppo l'amara e triste realtà di una storia che non trova pace.

Certo, con l'adozione di alcuni provvedimenti drastici, tra cui i paletti nei pressi della casa dell'acqua nel rione Cardito, un risultato, non di poco conto è stato raggiunto ma l'esodo foggiano del settore ortofrutta e non solo resta ancora indisciplinato e scorretto.