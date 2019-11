Ridisegnata la pista dell'Eliporto 118 ad Ariano Una struttura importante, salvavita che necessita di una manutenzione continua

Gli operai dell'ufficio tecnico comunale, hanno provveduto stamane a ridisegnare la pista dell'elisuperficie di via Maddalena ad Ariano Irpino, nei pressi dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

Un'operazione resasi necessaria per le precarie condizioni in cui versava l'area in questione, che avrebbero potuto arrecare anche disagi durante le operazioni di atterraggio degli elicotteri del 118.

Sul posto l'assessore al decoro urbano Massimiliano Alberico Grasso. Una struttura importante, salvavita, che come più volte sottolineato dagli stessi piloti del 118 necessita di una manutenzione continua e costante. La speranza è possa essere abilitata anche per le emergenze serali e notturne e resa quindi efficiente h24 considerata la sua grande utilità sia in entrata che in uscita. Molti sono stati infatti i pazienti trasferiti anche da altre città della regione all'ospedale Frangipane, oltre a quelli politraumatizzati trasportati altrove.