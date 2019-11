Ciclo integrato dei rifiuti: la proposta di Carmelo Cicchella Il vice sindaco di Greci: "Ecco come abbattere i costi"

Ciclo integrato dei rifiuti. Proposta “Progetto Pilota Tariffa Puntuale. Riorganizzazione sistema raccolte rifiuti urbani. Il vice sindaco del Comune di Greci Carmelo Cicchella, scrive al sindaco, segretario comunale, responsabile area tecnica e finanziaria dell’ente e per conoscenza al presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi.

La lettera:

"Mi preme segnalare che con il decreto ministeriale 24.04.2017 il Ministero dell’Ambiente e del Mare, è andata in vigore la normativa che prevede espressamente l’applicazione della cosiddetta “Tariffa Puntuale” in materia di servizi del ciclo integrato dei rifiuti, ovvero che il cittadino debba pagare la tati in relazione a quanto esso produce. Per questo motivo, nella qualità di vice sindaco ritengo improcrastinabile, riorganizzare i servizi di raccolta rifiuti nella nostra comunità, suggerendo di procedere attraverso la elaborazione di un “Progetto Pilota”. L’idea è quella di realizzare isole ecologiche attrezzate con cassoni interrati e colonnine con la lettura informatizzata dei conferimenti, da collocare nelle diverse contrade. Per la elaborazione di questa proposta progettuale ci si può avvalere del Conai, che opera, a titolo gratuito, a supporto dei Comuni per il conseguimento di obiettivi migliori in tema di raccolte differenziate. Il conseguimento per l’applicazione della Tariffa Puntuale e la diversa riorganizzazione dei servizi dovrebbero determinare un forte abbattimento dei costi in quanto il cittadino avrebbe l’obbligo di differenziare bene i rifiuti (diventerebbero facilmente accertabili con la tracciabilità, i conferimenti errati). Inoltre si ridurrebbero drasticamente le spese di trasporto rifiuti connesse alla tipologia di raccolta porta a porta, consentendo al cittadino di poter conferire quotidianamente ai punti di raccolta.”

Cicchella attraverso la sua lettera, ha chiesto un incontro per affrontare la questione, annunciando di farsi carico egli stesso di contattare i referenti del Consorzio Nazionale Imballaggi, al fine di richiedere il supporto tecnico necessario.