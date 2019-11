Auto blocca ingresso Vescovo: arrivano i carabinieri/VIDEO Sosta selvaggia in centro e periferia ad Ariano Irpino: è caos

E' dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino, per consentire al Vescovo Sergio Melillo di poter entrare in Episcopio con la sua auto.

Davanti al portone d'ingresso, l'ennesima vettuta in sosta selvaggia. Una lunga ed estenuante attesa, per gli inquilini della curia vescovile, sia in entrata che in uscita. Un problema che si registra a tutte le ore del giorno, notte compresa, con qualche auto parcheggiata davanti al portone che crea problemi anche in caso di emergenza.

La presenza costante della Polizia Municipale non sembra aver scoraggiato tale fenomeno nonostante le innumerovoli multe. Come pure gli spazi riservati ai portatori di handicap e sosta farmacia, sono puntualmente occupati in maniera perenne da non aventi diritto.

Una cattiva abitudine, quella di parcheggiare le auto in maniera indisciplinata, spesso anche di traverso davanti ad esercizi commerciali, bar in modo particolare, che non risparmia nessuna zona della città, dal centro alle periferie Martiri e Cardito.