Ariano, sassi in caduta libera a Loreto/VIDEO Pericolo per automobilisti e pedoni

E' una stradina utilizzata quotidianamente, spesso come scorciatoia per raggiungere i vari istituti scolastici tra Piano della Croce e via Covotti, zona Parco Pallottini, ma anche dagli amanti della consueta passeggiata della salute.

E solo per un soffio oggi non si è verificata una tragedia. Stiamo parlando di via Loreto, dove per l'ennesima volta si è assistito al distacco improvviso di grossi massi da una scarpata instabile da anni. A nulla è valso l'appello dei residenti negli anni scorsi. Il problema oggi si è ripetuto.

Solo pochi istanti prima del cedimento era transitata un'auto guidata da una donna, la prima a dare l'allarme. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale che ha immediatamente posizionato un segnale di pericolo ed allertato l'ufficio tecnico comunale. Sollecitata una verifica urgente e attenta dell'intero costone, onde evitare conseguenze molto più serie. E anche oggi, grazie alla mano di qualche buon santo è andata bene. Ma quel costone non può restare un pericolo giornaliero.