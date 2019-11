"Ho il dovere di garantire la governabilità della città" Ariano, al via le consultazioni. Giornate decisive per le sorti del sindaco Enrico Franza

"L'ultimo consiglio comunale, ha assunto un significato importante, E' emerso un dato, l'assenza di una maggioranza chiara, riconoscibile, solida."

Parte da questo dato inconfutabile, la riflessione del sindaco Enrico Franza con un messaggio chiaro rivolto alla città: "Qualcuno potrebbe obiettare, a ragione, che ciò era ampiamente prefigurabile, dato il risultato elettorale. Vero. Quel che è importante sapere però, è che un sindaco ha il dovere di garantire la governabilità alla propria città, nel rispetto del mandato elettorale, della fiducia che è stata riposta nella mia persona. Ed è soltanto a voi cittadini, che la mia coscienza deve dar conto.

Il dovere di un sindaco, è di comporre una maggioranza sulla base delle cose da fare per la nostra Ariano. Sulla base di un programma, su cui mi auguro che si possa registrare la convergenza delle forze politiche e civiche consiliari, perchè è su un progetto di città, che si misura la responsabilità di ognuno e la volontà di costruire un percorso insieme. Da domani inizierò la fase delle consultazioni, con tutti i gruppi politici consiliari per verificare, se vi sia la disponibilità a sostenere l'attività amministrativa in ragione del rispetto che vi è dovuto.

Vi terrò aggiornato sull'esito, nella consapevolezza però, che se dovessi constatare l'assenza di presupposti per il futuro dell'amministrazione, è soltanto a voi cittadini, che sarà restituito il diritto di decidere sulle sorti di Ariano."