Parità di genere e rispetto delle differenze: focus ad Ariano “Punto di svolta: uguaglianza di genere nella valorizzazione delle differenze”

Oggi alle ore 17,30 presso la sala conferenze del Museo Civico di Ariano Irpino in Via d’Afflitto si svolgerà l’incontro - dibattito “Punto di svolta: uguaglianza di genere nella valorizzazione delle differenze” organizzato dal Panathlon Club di Ariano Irpino presieduto da Giusy Cardinale.

L’evento inserito nel programma della settimana per l’eliminazione della violenza sulle donne organizzata e voluta dall’amministrazione comunale di Ariano Irpino assessorato alle politiche sociali e pari opportunità in collaborazione con le associazioni del territorio. L’evento è stato patrocinato dal consiglio regionale della Campania Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne, dall’Asl Avellino e Comune di Ariano Irpino.

L’obiettivo di questo incontro è sollevare questioni, per offrire proposte e soluzioni, per il raggiungimento di parità di genere nel rispetto delle differenze quindi…. un punto di svolta.

La violenza contro le donne è un problema universale che non conosce confini culturali e nega alle vittime pari opportunità e pari diritti. La condanna alla violenza contro le donne deve essere unanime, così come l’azione e la mobilitazione perché il fenomeno, in continua crescita, venga efficacemente contrastato.