Ariano, ecco come si è svegliata oggi contrada Tesoro L'indignazione dell'assessore al decoro urbano Massimiliano Alberico Grasso

Non ci sono parole per descrivere lo scenario inquietante, deplorevole, indecoroso di questa mattina in località Tesoro ad Ariano Irpino. Un atto criminale, indegno che non può e non resterà impunito. Un vero e proprio reato ambientale che colpisce il cuore di una intera comunità.

Sul posto la polizia municipale che ha già avviato gli accertamenti del caso, l'assessore Massimiliano Alberico Grasso, in stretta collaborazione con carabinieri e militari forestali sinergicamente per uno stesso obiettivo: fronteggiare l'abbandono di rifiuti!

"Con attività sempre più serrate a partire dalla vigilanza mobile e l'ordinanza ambientale, da settimane già in vigore - afferma Grasso - lottiamo quotidianamente fenomeni di tale inciviltà, purtroppo è solo l'inizio, non ci arrendiamo e continueremo il nostro lavoro di sensibilizzazione per la costruzione di una città sempre più sostenibile. Ariano è bella perché unica e sola, è Ariano, siamo tutti vicini agli amici e concittadini di contrada Tesoro, siamo una comunità, difendiamo la nostra Ariano!"