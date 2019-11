Apertura straordinaria sportello agenzia entrate riscossione Entro il 2 dicembre pagamento rata pace fiscale

Lo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione di Ariano Irpino, normalmente aperto ogni martedì e giovedì, sarà operativo anche lunedì 2 dicembre, ultimo giorno fissato dalla legge per saldare la rata prevista per tutti coloro che, nei mesi scorsi, hanno aderito ai provvedimenti di “rottamazione-ter” (decreto-legge n.119/2018) e al “saldo e stralcio” delle cartelle” (Legge n. 145/2018).

L’apertura straordinaria dello sportello, situato in Piazza Enea Franza via Calvario rispetterà il consueto orario dalle ore 8,30 alle 12,30.

Come e dove pagare:

Oltre allo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione, è possibile pagare le rate del “saldo e stralcio” e della “rottamazione-ter” presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it sono attivi i servizi online per richiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” con i relativi bollettini e per scegliere le cartelle/avvisi che si intendono effettivamente pagare in via agevolata.