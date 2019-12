Inaugurata ad Ariano la nuova sede di Panacea Sette anni di attività e tanti importanti traguardi raggiunti

Inaugurata la nuova sede dell’associazione Panacea Onlus nel Piano di Zona ad Ariano Irpino .

Sette anni di proficuo impegno (costituita nell’anno 2012) con al suo attivo numerose attivita’ svolte soprattutto nel campo socio sanitario. Spicca in particolare il sostegno alle fasce deboli (anziani, diversamente abili ) la collaborazione con l’Istituto di assistenza per anziani Francesco Capezzutoe la Fondazione Mainieri centro socioe ducativo per diversamente abili, oltre a campagne di informazione e prevenzione sulla salute.

La nuova sede sorge in un quartiere molto popolato e dinamico ed avra’ una funzione sociale importante.

"Occorre una sinergia tra le istituzioni ed il terzo settore - ha affermato Pasqualino Molinario - considerando il mondo del volontariato una risorsa preziosa."

Nell’ambito della cerimonia di inaugurazione della nuova sede, alla presenza delle varie autorità è stato annunciato l’avvio dei nuovi progetti gia’ approvati di mobilità assistita (Fondazione Banco di Napoli ), di alfabetizzazione informatica degli anziani del Centro Sociale (Nonno ti connetto/Opn Tavola Valdese ) e l’inizio del corso di primo soccorso di base.