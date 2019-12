Ariano, Franza al giro di boa: "O dentro o fuori" "Intendo rispondere in modo leale al mandato elettorale, che mi è stato affidato"

Da un lato le consultazioni con i vari gruppi politici, dall’altro così come avvenuto in campagna elettorale una serie di incontro con i cittadini al fine di renderli partecipi attivamente del delicato momento amministrativo arianese. L'ultimo in ordine di tempo in contrada Tesoro. Ecco l'appello di Daniele Caraglia clicca qui: https://www.youtube.com/watch?v=xvg3dzBL_98&feature=youtu.be

"Ritengo sia questa, la parte vera della campagna elettorale. A me interessano queste consultazioni in primo luogo, poi quelle politiche. Da questi incontri, emerge un dato, quello della fiducia, affetto e stima dimostrata in campagna elettorale. Mi fa molto piacere che sia rimasta immutata. La mia intenzione è quella di rispondere in modo leale al mandato elettorale, che mi è stato affidato. Rispondere alla fiducia, che è stata riposta nella mia persona.

Quella che sta per arrivare sarà una settimana decisiva."Spero dirimente in un senso o nell'altro, nel segno della responsabilità, perchè questa amministrazione possa andare avanti in un percorso comune ma raggiungendo e conseguendo degli obiettivi, nell'interesse della collettività arianese."