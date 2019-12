"Benvenute alle tre giovani laureate al Comune di Ariano" Ecco le vincitrici del bando di selezione per lo svolgimento della pratica forense

"Benvenute alle tre giovani laureate, vincitrici del bando di selezione per lo svolgimento della pratica forense, presso l'avvocatura del comune di Ariano Irpino. Che sia l'inizio di un percorso professionale di successi e soddisfazioni!" Così il vice sindaco Laura Cervinaro.

"Si è trattato in pratica di una selezione pubblica (titoli e colloquio) per ammettere tre praticanti avvocato, presso il servizio avvocatura del Comune per lo svolgimento della pratica forense, in linea con quanto striamo facendo per valorizzare le competenze dei nostri giovani."

Si è deciso di regolamentare il conferimento degli incarichi legali Comune. "In linea con i principi di trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, oltre che dei principi di economicità, efficacia e imparzialità, è stato predisposto un albo comunale degli avvocati”, attraverso il quale ricorrere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, nei casi di motivata ed accertata impossibilità dell’avvocatura interna."

Così il sindaco Enrico Franza:

"Un ringraziamento al nostro vicesindaco per averci reso partecipi di questo momento di gioia e di arricchimento per il Comune e per l’intera città. Un grande in bocca al lupo alle tre dottoresse per questa nuova avventura. L’entusiasmo e la competenza dei nostri giovani è proprio ciò di cui ha bisogno Ariano."