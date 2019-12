Corsa contro il tempo e trasfusione salvavita per Penny Leggete questa storia

Tutto è partito da una segnalazione al vice questore del commissariato di Polizia di Ariano Irpino Maria Felicia Salerno da parte di una donna di Montaguto, la quale occasionalmente forniva del cibo ad una cagnolina di sei sette mesi senza fissa dimora.

Era agonizzante a terra, probabilmente a causa di un investimento con un ematoma ad una zampa. Necessitava di aiuto urgente. La vedete in queste immagini:https://www.youtube.com/watch?v=-5-kxCmaye4

Da qui una corsa contro il tempo con tanto di staffetta. In soccorso alla donna, dopo esserare stata allertata, è intervenuta Giulia De Simone, attivissima volontaria impegnata ogni giorno attivamente nel salvare animali abbandonati e maltrattati. Una grande ed encomiabile opera umanitaria.

Vista la gravità della situazione la cagnolina, viene trasportata d’urgenza all’Ospedale Veterinario Cmc di Monteforte da Annibale Cogliano animalista anche lui impegnato come Giulia in diverse situazioni di emergenza, dove i sanitari riscontrano una gravissima anemia. Il direttore sanitario Giuseppe Marotti, così come già avvenuto in altre circostanze mostra subito grande disponibilità, professionalità e abnegazione.

Penny ha poche ore di vita. Serve subito una trasfusione. Si attiva subito Gianni Vincenzo Chioccariello, il tempo è preziosissimo. Rossella Ciampa mette a disposizione Attila, il cagnolone da cui verrà prelevato il sangue per la trasfusione. Arriva il primo sospiro di sollievo per tutti. Penny dopo la trasfusione apre gli occhi, muove la testa e mostra i primi segni di vita. Ora è a Grottaminarda da mamma Giulia che l’ha momentaneamente adottata. Muove i primi passi, mangia e gioca felicemente circondara da tanto amore.