Bella Ariano "Natale 2019": tradizione e solidarietà Si parte oggi venerdì 6 dicembre in Piazza Plebiscito

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, in occasione delle festività natalizie presenta Bella! Ariano Natale 2019, un ricchissimo calendario di eventi che animerà la città nel mese di dicembre proseguendo sino all'Epifania.

Si aspetterà il nuovo anno guardando al futuro con una prima edizione di proiezioni con luci colorate di immagini natalizie, interattive e dinamiche, installate sul Palazzo Vescovile. Ariano si accenderà nelle lunghe sere d’inverno con le luminarie, pensate seguendo un'ottica di risparmio energetico e nel rispetto dell’ambiente, che abbelliranno il Centro Storico, la Villa Comunale, il Rione Cardito e il Rione Martiri.

Grazie all’intraprendenza delle associazioni cittadine il freddo Natale arianese brillerà nello spirito delle tradizioni e si scalderà con la solidarietà.

Si parte oggi venerdì 6 dicembre in Piazza Plebiscito con la Manifestazione “Il pino irpino”, tesa a raccogliere donazioni di dolciumi e calze per la befana da distribuire alle famiglie bisognose durante le festività natalizie.

Tanti gli eventi in diversi punti della Città, i fine settimana lungo via D’Afflitto Ariano si mostrerà in vetrina alla Riscoperta del Bello e dei Valori “Tutti intorno al fuoco”.

Il 7, 8, 14 e 15 dicembre l’aria del Natale si respirerà nel quartiere Martiri e in contrada Turco, ad allietarvi la Boomerang Street Band, stand gastronomici e degustazioni.

Non mancheranno i Presepi viventi, il 26 dicembre immerso nella natura di contrada Valleluogo, il 28 e 29 nella splendida cornice del quartiere San Rocco, uno dei luoghi più suggestivi del tricolle, dove sarà possibile ammirare la natività nella storica grotta di Rampa Conservatorio.

Appuntamento imperdibili il 23 dicembre con l’innovativo concerto “Non solo Gospel”, presso il Museo Civico e della Ceramica, un “biglietto aereo immaginario per un viaggio virtuale in America che vi farà vivere l’atmosfera magica di canti natalizi tipici della tradizione americana misti a brani del repertorio Pop internazionale, non mancherà il 26 dicembre il tradizionale concerto del Coro della Cattedrale Città di Ariano Irpino.

Per chi vorrà far vibrare il proprio spirito natalizio con sonorità più intense il 27, 28, 29 dicembre ritorna la world music dell’Ariano Folk Festival Winter Edition, si danzerà al ritmo del sound dei Napoli Rockers Syndacate, Sossio Banda, Lennon Kelly, Peppe Voltarelli, Napule Stocc & Patate Orchestra, Africa Unite System Of Asound & Architorti.

Per la gioia dei più piccoli il 22 dicembre Babbo Natale scenderà dal celo nella splendida Piazza Plebiscito e il 4 gennaio arriverà anche la Befana con lo spettacolo “Arriva Cristina con la befana”, le più belle sigle dei cartoni animati e artisti di strada.

E tra le novità spicca Arianopoli: Il primo gioco da tavolo completamente arianese. Tutti conoscono Monopoli il famoso gioco da tavolo che prevede “l’acquisto”di strade e “la costruzione “ di hotel e case per poter vincere il gioco. Il vecchio “parco della vittoria “ sarà sostituito da “Martiri, Cardito“ e cosi via. Realizzato dal Forum dei giovani in collaborazione con “C&p grafica” e la sponsorizzazione di alcuni commercianti. Il gioco sarà in vendità a breve, e lo troverete nelle giocherie e in alcuni negozi di Ariano. Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza. Ottima idea regalo che avrà oltre allo scopo ludico, un motivo in più per essere acquistato.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza coglie l’occasione per augurare a tutti i cittadini un Natale sereno, con la speranza che la magia e la solennità di questo momento, possano alimentare l’amore per il nostra città e la partecipazione di tutti alla sua crescita, alla costruzione del suo futuro.