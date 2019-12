Ariano, interruzione energia elettrica causa lavori Ecco dove e quando

L’E-distribuzione ha comunicato che, martedì 10 dicembre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 16,30, interromperà l’ energia elettrica per effettuare lavori sui loro impianti.

Queste le vie interessate:

Via Tranesi numeri civici dal 2 al 10, 14, d 20, via San Sebastiano numeri civici da 1 a 11, via Intonti numeri civici da 54 a 60 e 75, vico Figlioli numero civico 16.

La nota stampa è stata predisposta dal Comune di Ariano Irpino a seguito di comunicazione ricevuta da e-distribuzione a mezzo pec. (Foto Ariano dall'alto notte di Francesco Lops).