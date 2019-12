Nuovo servizio informativo sugli stati di allerta ad Ariano Il servizio Pa. Gis, l’insieme delle soluzioni webGis dedicate alla Pubblica Amministrazione

All’interno dell’area dedicata al Sit comunale (Sistema Informativo Territoriale) i tecnici dell’amministrazione, i professionisti, le aziende ed i cittadini potranno trovare tutte le informazioni alfanumeriche e cartografiche che riguardano il proprio territorio.

Troveranno un’area dedicata a tutta la cartografia digitale del territorio di competenza, come la carta tecnica, l’ortofoto ecc., nonché sarà possibile visualizzare in modo dinamico tutte le informazioni contenute nel Piano di Emergenza Comunale.

Si potranno trovare sistemi di monitoraggio del territorio, le cartografie dei rischi, bollettini meteo della Regione Campania, gli ultimi terremoti segnalati dall’Ingv, la mappa dei fulmini e dei venti per seguire in tempo reale l’evoluzione dei fenomeni meteorologici ecc, tutto il materiale necessario ad ampliare le conoscenze sui rischi e sulle cose da fare in caso di emergenza, con spazi dedicati agli adulti ed anche ai bambini, (Civilino) che le Istituzioni scolastiche potranno implementare tra le norme di comportamento nei propri Piani di emergenza ed evacuazione.

Il Portale di diffusione del Piano di Emergenza Comunale (Pec) è la soluzione ideata e realizzata per permettere la consultazione di tutte le informazioni contenute nel Pec, dai risultati del censimento eseguito sul territorio di tutte le organizzazioni presenti, delle strutture di emergenza e di quelle ricettive fino ad arrivare alla visualizzazione ed interrogazione delle cartografie tecniche. Grazie al Sistema di monitoraggio del territorio e di comunicazione delle emergenze i cittadini possono essere informati in tempo reale dello stato di allerta vigente sul territorio.

Tutti i dati saranno raggiungibili da Pc, Tablet o smartphone.



Con l'App PAGIS si può accedere alle informazioni del portale ed essere aggiornato in tempo reale sugli stati di allerta, direttamente sul proprio smartphone.

Saranno diramate, altresì, informazioni di interesse per la popolazione: eventuale chiusura delle scuole, strade chiuse al traffico, deviazioni, ecc.

Istruzioni per l’installazione:

Aprire “Play Store” di Google. [Descrizione: Disponibile su Google Play] Selezionare e installare l’App. Aprire l’App e attendere l’apertura dell’ “Elenco Comuni”

Selezionare “Ariano Irpino” e pigiare sulla stella che diventerà di colore giallo. In tal modo il comune selezionato viene aggiunto ai preferiti che consente di poter ricevere, in tempo reale, le notifiche degli avvisi di allerta o delle informazioni diramate per la popolazione. Nel caso non si desideri ricevere le notifiche deselezionare la stella gialla.

Servizio di notifica allerte:

Gli utenti riceveranno un messaggio qualora si dovesse verificare un'allerta da parte del comune, se quest'ultimo è stato aggiunto ai preferiti. Potranno abilitare o disabilitare la ricezione delle notifiche. E' presente un servizio di ricezione notifiche in background per versioni Android meno recenti per cui il sistema operativo forza la chiusura dell'applicazione se questa non è utilizzata. È necessario Android 6.0 o versioni successive. L’applicazione, di recente realizzazione, potrà subire delle variazioni per offrire un servizio migliorativo. (Foto Francesco Lops).