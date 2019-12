Ariano, lavori via Matteotti: appello al sindaco Franza Ruggiero e La Vita: "Dimezzi le tasse ai commercianti"

"L'Amministrazione comunale riduca del 50% l'Imu e la Tari a tutti gli esercenti presenti a via Matteotti." E' quanto hanno chiesto al Sindaco di Ariano, Enrico Franza, i consiglieri comunali Carmine Ruggiero e Giovanni La Vita, rispettivamente capogruppo di Fratelli d'Italia e Leu.

"La chiusura di via Matteotti - spiegano i due - ha determinato danni economici significativi ai negozianti che hanno visto ridursi drasticamente la clientela e quindi gli introiti. Da qui il dovere dell'Amministrazione comunale di farsi carico di almeno parte dei danni subìti da questi nostri concittadini. Il dimezzamento di Tari e Imu non risolverebbe il problema, ma - osservano Ruggiero e La Vita - almeno darebbe un segnale importante, non solo ai commercianti di via Matteotti, ma ad una categoria particolarmente vessata dalla pressione fiscale e dalla drastica riduzione dei consumi determinata dalla crisi."

"Chiediamo, pertanto, che il sindaco Franza faccia un gesto di concreta vicinanza a questi commercianti e a tutti coloro che, grazie alla loro attività, hanno un posto di lavoro. Per quanto ci riguarda - concludono Ruggiero e La Vita - continueremo ad interpretare il mandato ricevuto dagli elettori con azioni che vadano sempre nell'interesse del sociale e incontro alle esigenze concrete degli arianesi.