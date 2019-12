Ariano, si inaugura la fondazione forense Erminio Grasso Sabato 14 dicembre il taglio del nastro nell'ex sede del tribunale

Si terrà sabato 14 dicembre, alle 9.30 la cerimonia di inaugurazione della sede della fondazione forense Erminio Grasso, costituita nel 2013 dagli avvocati del foro di Ariano Irpino in occasione della soppressione del tribunale del Tricolle.

La fondazione, dedicata alla figura dell’avvocato Erminio Grasso, presidente dell’ordine forense per ben 38 anni, dal 1964 al 2002, data della sua scomparsa, si propone di valorizzare e perpetuare la tradizione giuridica del foro arianese, di costituire un punto di riferimento per i giovani che si avvicinano alla professione forense, di porre l’accento sui danni provocati da una riforma della geografia giudiziaria, quella del 2012, che ha pesantemente violato il principio della giustizia di prossimità.

La sede della fondazione sarà ubicata presso l'ex palazzo di giustizia di Ariano Irpino, attuale sede del giudice di pace.

In occasione della inaugurazione si terrà presso l’aula magna un convegno in cui si dibatterà delle riforme in atto della giustizia sia penale che civile. All’incontro parteciperanno Francesco Del Grosso e Armando Rossi, delegati dell’organismo congressuale forense, nonché il senatore Francesco Urraro, membro della commissione giustizia del senato e della commissione parlamentare antimafia.

I saluti saranno affidati al presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Benevento Alberto Mazzeo, al sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza e al consigliere comunale Domenico Gambacorta. Interventi introduttivi affidati a Marcello Luparella e Giancarlo Di Gregorio, rispettivamente vice presidente e segretario della fondazione Erminio Grasso. Introdurrà e modererà il dibattito il presidente della fondazione Erminio Grasso Carmine Monaco.