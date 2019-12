Cagnolino disperato si rivolge ai Vigili. E guardate cosa fa VIDEO di una storia che ha dell'incredibile

La forza del destino, in questo caso non certo benevolo, ha spinto un cagnolino abbandonato a rincorrere ogni auto in transito nei pressi del cimitero. Tradito negli affetti e pure dal fiuto si è lanciato verso ogni vettura convinto che fosse quella del padrone screanzato che lo ha scaricato in malo modo da alcuni giorni.

Alla ricerca disperata di qualcuno che comunque l'accogliesse a bordo, è salito, pensate, sulla vettura dei vigili urbani.

E non è finita qui. Il sovrintendente Anna Villani, l'ha rifocillato davanti al Chiosco Lo Conte e lui si è talmente affezionato a quella divisa, a tal punto da non volerla assolutamente lasciare. Ha cominciato ad abbaiare, si è arrampicato allo sportello dell'auto guidata dall'agente Fausto Matullo, seguendola, scattante per qualche chilometro fino a località Accoli dove si è aperta, fortunatamente, per lui la porta di una casa. Ed è stata la svolta.

Carmine Sollazzo insieme alla moglie, mossi da compassione e amore, dopo aver visto l'incredibile scena davanti ai loro occhi, hanno deciso di adottarlo e regalargli così un felice Natale.