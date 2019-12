Efficientamento energetico, Ruggiero scrive a Franza Sollecitato intervento urgente sugli alloggi popolari ad Ariano Irpino

"Fratelli D'Italia chiede che l'Amministrazione comunale di Ariano operi con urgenza interventi di efficientamento energetico sulle abitazioni dell'edilizia popolare, come la sostituzione delle vecchie caldaie con quelle a condensazione e il rifacimento dell'involucro edilizio."

E' quanto afferma Carmine Ruggiero, Capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Ariano Irpino.



"La scadenza per il finanziamento dei progetti di efficientamento energetico - spiega Ruggiero - è stata prorogata al 31 dicembre. Il Comune ha l'opportunità, pertanto, di intervenire su abitazioni trascurate da anni, nelle quali vivono arianesi che non devono essere più considerati cittadini di serie B."

"Questa posizione - prosegue - scaturisce non solo dalla determinazione con la quale il nostro gruppo intende stare sui problemi della comunità, ma anche dalla esperienza che il sottoscritto ha maturato come sub Commissario dell'Istituto Case Popolari, sforzandosi sempre di dare risposte concrete alle esigenze degli inquilini. Ora - chiude il Consigliere - è giunto il momento per il Comune di Ariano di intervenire con i fatti."