Adeguamento sismico, 410 mila euro dal Ministero Due i progetti ammessi

Il Comune di Santa Paolina ha chiesto e ottenuto dal Ministero dell'Interno due contributi per complessivi 410mila euro per la progettazione di interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici, ai sensi del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.

I progetti ammessi sono due: l'intervento di miglioramento e adeguamento antisismico dell'edificio Scuola Media e l'adeguamento antisismico dell'edificio ex Casa Comunale. "Quando un comune ottiene un finanziamento - commenta il Sindaco, Rino Ricciardelli - è, ovviamente, sempre un fatto positivo, a maggior ragione in una fase complicata come quella attuale. Ma aver ottenuto queste risorse relative all'adeguamento antisismico per noi assume un valore ulteriore perché saranno destinate alla progettazione di due immobili che sono particolarmente a cuore dei santapaolinari. Da subito saremo al lavoro per ridare al più presto queste due opere al paese. Lo spirito di questa Amministrazione, in continuità con quella precedente, è quello della massima operatività, di sostenere l'economia locale, ma soprattutto - conclude il primo cittadino - quella di un'attenzione speciale per le nostre tradizioni e la nostra storia".