Tu sì que vales, Enrica Musto vince: "Ho realizzato un sogno" Le prime parole della cantante lirica di Montemiletto che ha vinto la finale

“Ho vinto e non ci credo nemmeno io”. Sono le prime parole della bella e bravissima cantante lirica Enrica Musto, vincitrice dell’edizione 2019 di Tu si que vales, lo show Mediaset programma di punta del sabato sera di Canale 5. In una intervista rilasciata a wittytv racconta l'emozione grande di aver vinto la competizione, in una lunga finalissima in diretta, che ha visto schierati 16 talenti. Immediatamente dopo l’incoronazione per mano di Belen Rodriguez, la 21enne di Montemiletto, in provincia di Avellino, apprezzatissima dal pubblico e dai giurati Maria De Filippi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, ha descritto ai microfoni di wittytv le sue emozioni grandi di aver vinto una competizione così speciale. “Era la mia prima volta in tv. Ero terrorizzata. L’impatto è stato duro, poi ho acquistato sicurezza e per la finale credo di essermi presentata pronta e si è visto. Sono davvero contenta. Una artista deve saper trasmettere emozioni, sono il nostro messaggio, il nostro mezzo per arrivare al cuore delle persone e io credo di essermi comportata da artista”. Sogni nel cassetto? "Ce ne sono tanti, credo di averne realizzato uno grande: aver trasmesso tante emozioni. Grazie di cuore a tutti". Emozionata e bellissima Enrica Musto ha trionfato con il suo canto lirico, limpido e vibrante e la sua semplicità. La canzone che ha scelto, tratta "C'era una volta il west" di Ennio Morricone, ha scatenato il pubblico, che l'ha applaudita in studio in diretta, alzandosi in piedi. Una ovazione completa per la giovane artista irpina, che divenda orgoglio di una provincia intera.

Enrica è un'appassionata di canto lirico, che studia da quando aveva 12 anni. Di Montemiletto, un piccolo paese in provincia di Avellino, si è già segnalata in diverse occasioni proprio per le sue capacità di cantante, tanto che è stata notata perfino da Katia Ricciarelli.

Solo pochi mesi fa un'altra giovanissima irpina aveva raggiunto il trionfo in tv, vincendo l'edizione 2019 di The Voice: Carmen Pierri. Insomma due ragazze, due talenti made in Irpinia che riempiono di orgoglio una provincia intera.