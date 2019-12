Bocciata in Consiglio Comunale la mozione "plastic free" "Progetto Democratico per San Michele di Serino" contro la maggioranza

La maggioranza compatta boccia in Consiglio Comunale la mozione "plastic free" presentata dalla lista "Progetto Democratico per San Michele di Serino" e la relativa adesione alla iniziativa promossa dal ministero dell'ambiente.

"Caduto nel vuoto così il tentativo di sensibilizzare la maggioranza sulla riduzione del monouso...magari iniziando proprio dagli edifici pubblici o dalla mensa scolastica. In Italia, in Europa e nel Mondo ormai si grida a gran voce la necessità di impegni concreti per il futuro delle nuove generazioni... evidentemente San Michele è costretta a restare fuori dal mondo. E soprattutto se queste azioni concrete, ben oltre la rappresentanza negli incontri proposti dalle associazioni ambientaliste, vengono bocciate, sarebbe possibile sapere come questa maggioranza intende operare per il bene del nostro paese?

Abbiamo seriamente difficoltà a capire che cosa si intende fare sul tema ambientale visto come si è affrontata questa mozione, ma anche la situazione del laghetto e delle esalazioni maleodoranti che invadono il nostro paese.

Per quanto possibile, il "Progetto Democratico" continuerà a proporre al consiglio comunale quanto riterrà utile per la comunità nella speranza che una più lucida analisi, attenta e scevra da pregiudizi, possa consentire di prendere decisioni utili al nostro paese."