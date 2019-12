"Mi avete regalato la gioia più bella del Natale" Una bella e commovente storia ad Ariano Irpino che vede in prima linea i volontari Panacea

E’ stato sicuramente un bellissimo Natale per un anziano di Ariano Irpino con una ridotta mobilità, purtroppo, a causa di una pregressa caduta e costretto a muoversi su una sedia a rotelle.

Aveva espresso il desiderio di trascorrere con i propri figli il Natale. E i volontari dell’associazione Panacea Onlus, non si sono tirati indietro ed hanno permesso all'uomo di poter realizzare il suo desiderio. Si sono recati, come degli angeli, a casa dell’anziano in una zona rurale di non facile accesso e lo hanno trasferito a casa dei figli, con il pulmino attrezzato di pedana elettrica in dotatazione all’associazione di recente inaugurato, consentendogli di trascorrere un Natale sereno con figli e nipoti.

La sera poi e’ stato riaccompagnato a casa e la cosa più emozionante e più bella è’ stato il sorriso di riconoscenza e la stretta di mano ai volontari.

"Un grazie va a loro che anche durante le feste portano un sollievo alle persone più bisognose - ha affermato Pasqualino Molinario che li ha accompagnati in questa ennesima e belle missione. Nonostante i tanti anni di volontariato e impegno nel sociale, mi sono davvero emozionato vedendo lo sguardo di riconoscenza dell’anziano. Anche per noi è stato un bel Natale, abbiamo regalato un sorriso in un giorno particolare ad una persona in difficoltà e tutto questo davvero non ha prezzo."