Una sala convegni dedicata a Thomas Menino Un gesto di riconoscenza verso un grande uomo

Il Comune di Grottaminarda si è arricchito di un nuovo spazio dedicato alla socialità, alla scambio e divulgazione culturale: La sala convegni "Thomas Menino".

Utilizzata già per alcuni incontri culturali e politici dall'Associazione culturale "Civitas" e dall'Ufficio Politico de "Il Gallo", la sala è a disposizione, previa richiesta al Comune, di enti, associazioni e cittadini per convegni ed iniziative di vario genere. La sala si trova al primo piano di Palazzo Portoghesi, ex Comando Polizia Municipale, ed è stata concepita dall'amministrazione comunale anche quale alternativa affinchè la Sala Consiliare "Sandro Pertini" resti ad esclusivo appanaggio istituzionale.

60 posti a sedere, schermo per proiezioni, microfoni e sistema di amplificazione in ambienti puliti e rinnovati nel cuore di Grottaminarda, con affaccio su Piazza Vittoria con il suo Monumento ai Caduti e su Piazza XVI Marzo con la sua magnifica fontana.

L'amministrazione comunale ha deciso di intitolare la nuova sala a Thomas Menino, stimato sindaco di Boston originario proprio di Grottaminarda (il cognome iniziale infatti era Meninno) che ha sempre mantenuto rapporti con la comunità e gli amministratori locali ospitando anche una delegazione grottese nel 1998 e prima ancora nel 1994 visitando Grottaminarda. Figlio di emigrati grottesi negli Stati Uniti, Thomas Menino ha ricoperto l'incarico di sindaco di Boston, capoluogo della Contea di Suffolk e Capitale dello Stato del Massachusetts, più a lungo di chiunque altro, dal 1993 al 2014 ed è stato il primo sindaco italo-americano; rinunciò al sesto mandato a causa di un tumore che lo ha poi stroncato nell'ottobre del 2014 a 71 anni.

Molto amato dai suoi concittadini per il suo essere semplice e diretto ha saputo mantenere coese le comunità. Grottaminarda ha ritenuto di rendergli questo tributo quale emblema di successo, di dedizione alla politica ed al sociale e soprattutto quale merito ai tanti emigranti che costretti con dolore a lasciare la propria che terra hanno portato alto il nome del proprio paese all'estero.