La Pro Loco di San Mango saluta i bambini Un allegro saluto a Babbo Natale

Domenica 29 dicembre (dalle ore 16:30 presso la sala consiliare) la Pro Loco Sanmanghese proporrà un allegro saluto a Babbo Natale. La vicepresidente Maria Ersilia Salzarulo ricorda che si tratta di un appuntamento ormai classico, voluto per offrire momenti di ulteriore letizia ai bambini, ancora pienamente immersi nella magica atmosfera natalizia.

Con questo evento la Pro Loco chiude un anno intenso e ricco di iniziative. Oltre all’ormai tradizionale e sempre più apprezzato appuntamento di "Luci su sant'Anna", l’associazione ricorda il crescente numero di visite guidate ai monumenti storici locali, offerte a gruppi organizzati ma anche a singoli escursionisti: l’ultima si è svoltail primo dicembre, con l’arrivo del "Treno dell’arte".

Tra le altre iniziative messe in campo sul versante socio culturale vanno pure segnalate le attività di presentazione e divulgazione di volumi dedicati alla storia e all’identità locale. Intanto, i giovani iscritti si sono distinti per l’organizzazione di molteplicioccasioni di svago, culminate con l’organizzazione dell’atteso torneo estivo di calcio, che ha entusiasmato non poco l’intera comunità.

Insomma, grazie all’impegno e alle energie dei suoi iscritti, la Pro Loco è riuscita ad offrire un ampio e qualificato cartellone di iniziative, che rappresenta un sicuro viatico per il prossimo anno.