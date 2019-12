86 coppie del 1969 rinnovano il loro sì sull'altare Cinquant'anni di matrimonio, in Irpinia, ad Ariano, il lieto evento

Il 1969 è l'anno in cui l'Apollo 11 ha toccato il suono lunare, in cui avvenne la storica marcia contro la guerra in Vietnam, della prima vittima degli anni di piombo, della strage di piazza Fontana, del gol numero 1000 di Pelè e del pallone d'oro di Rivera.

Ma è anche l'anno in cui bel 86 coppie hanno giurato si sull'altare ad Ariano Irpino. Cinquant'anni di matrimonio vissuti nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, proprio come promesso quel grande giorno dinanzi all'altare.

Un traguardo che anche quest'anno verrà festeggiato in maniera solenne. Tutte le coppie si ritroveranno insieme nella Basilica Cattedrale domenica 29 dicembre alle ore 18.00, per rinnovare ancora una volta, proprio come 50 anni fa, la loro promessa di amore accompagnati da figli e nipoti. C'è chi giungerà anche dal nord Italia, per questo lieto evento.

Alla celebrazione presieduta dal Vescovo Sergio Melillo prenderà parte il sindaco Enrico Franza e l'amministrazione comunale, per la tradizionale consegna di una pergamena ricordo a tutte le coppie.