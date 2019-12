Escavatore e mezzi spargisale in azione ad Ariano Partito il piano neve da parte del Comune

Escavatore e mezzi spargisale subito in azione. Partito il piano neve da parte del Comune. Dalle 19.00 su disposizione del sindaco Enrico Franza e dell'area tecnica diretta da Gianfranco Corsano sono iniziate le attività di rifornimento del sale ai mezzi in dotazione per poter intervenire nelle zone più critiche della città maggiormente a rischio gelate. La situazione al momento è sotto controllo ovunque.

Si raccomanda la massima prudenza lungo le strade e naturalmente di mettersi in viaggio sempre e solo con pneumatici anti neve.

In stato di allerta la Protezione Civile con l'associazione Aios, già operativa nella sede di via Parzanese su disposizione della Regione Campania. Per contatti 0825.1801540 oppure 324.9999300.

All'opera nella Valle del Cervaro il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Savignano Irpino coordinato dal sindaco Fabio Della Marra. Nevica ma la situazione al momento sotto controllo anche in Alta Irpinia e nella Baronia.