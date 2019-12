L'opposizione andrà in consiglio e voterà ancora contro Il bilancio non passerà. Sindaco ad un bivio e città con il fiato sospeso per le sorti future

L'opposizione andrà in consiglio e voterà ancora contro. E' quanto è stato già deciso ieri sera nel corso di una riunione interna al centro destra. Esito per la verità già scontato. Neanche questa sera, salvo miracoli che in politica difficilmente avvengono, verrà approvato il bilancio consolidato. A nulla è valso l'appello di Franza ad un grande senso di responsabilità.

Uno strumento indispensabile per la macchina comunale. In parole semplici da far comprendere a tutti, è come privare della benzina un'auto.

Lo ha spiegato in maniera molto chiara due giorni fa il vice sindaco Laura Cervinaro: "Pur di bloccare noi e la città, pur di non farci governare, voteranno contro in consiglio. In pratica verrà bloccata ogni possibilità di assunzione e contratti, tenuto conto anche dei numerosi pensionamenti in atto. Un disastro in pratica e che comporterebbe una pesante sanzione a carico del Comune, oltre ad una paralisi totale della città."

E' l'ultimo consiglio del 2019 quello fissato questa sera alle ore 18 nella sala Giovanni Grasso, sindaco ad un bivio e città con il fiato sospeso per le sorti future.