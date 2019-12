Cicchella a Gambacorta: decisione irresponsabile Dal vice sindaco del Comune di Greci riceviamo e pubblichiamo

"Da cittadino Arianese ancor prima che da uomo politico, giudico irresponsabile la decisione del consigliere Gambacorta a non far votare positivamente il bilancio.

Un bilancio tra l'altro ricadente nella sua stessa amministrazione uscente e che oggi con motivazioni del tutto irrisorie e prive di ogni fondamento logico tenta di giustificare con rattoppi." E' quanto scrive in una nota il vice sindaco e assessore del Comune di Greci Carmelo Cocchella.

"Una decisione irresponsabile, frutto di un solo cavillo personale. Ariano non aveva bisogno di questo, in un momento già delicato e' da incoscienti commissariare tale municipio. E' ciò che mi aspettavo da tempo, il Sindaco Franza ha parlato di un mancato dialogo, per me la vera realtà è che la sconfitta non è stata mai digerita dall ex sindaco di Ariano Irpino.

"Siamo di fronte ad un grande tradimento elettorale e mancanza di rispetto nei confronti del Popolo. Ariano verosimilmente commissariato per un atto di bilancio non votato? Siamo sul ridicolo. Un cavillo che ha fatto il soddisfare il ‘particulare’ rispetto al non bene pubblico, dovrà dare conto alla gente che gli aveva affidato il compito di traghettare il paese verso il nuovo, senza ricadere nelle antiche e becere abitudini della politica.

E’ da irresponsabili - continua Cicchella - nascondersi dietro il facile vittimismo senza mai assumersi la propria giusta parte di responsabilità, questo è l’epilogo di un lungo e graduale processo di decadimento voluto della città di Ariano Irpino.

A mio avviso l’assetto amministrativo condotto dalla giunta Franza è stato tenuto in piedi e in maniera compatta nonostante i colpi di coda da chi ha mirato solo a distruggere e non a creare, a pochi mesi dall'insediamento della neo giunta ho avuto modo di apprezzare uomini e donne ognuno per le proprie competenze con tanta voglia di fare, peccato che quella tenace operatività più volte è stata ostacolata in equilibrio psicofisico,morale e per ultimo istituzionale.

Purtroppo - conclude Cicchella - ad oggi assistiamo agli intrighi della politica arianese e a quegli aspetti che riguardano complotti, prevaricazioni di ogni sorta e disegni preordinati e premeditati da qualche mente con perfide strategie con la convinzione di essere in una perenne campagna elettorale.. Già perché per l'ex sindaco Gambacorta la campagna elettorale non è mai finita."