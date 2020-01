Capodanno senza incidenti e feriti: ha vinto la prevenzione Il bilancio del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane ad Ariano Irpino

Hanno lavorato come sempre su più fronti, pronto soccorso e 118, ma fortunatamente su nessuna emergenza legata a botti o incidenti stradali di fine anno.

Nei quindici minuti ininterrotti di fuochi, sparati in barba ad ogni ordinanza sindacale ovunque, non si sono registrati feriti. Resta peò un fatto grave il mancato rispetto del provvidemento. L'ambulanza del 118 è rimasta al suo posto nella sede d'emergenza di via Maddalena.

Qualche leggero problema si è avuto a causa dell'alcol. Una ragazzina è stata trascinata da alcuni coetanei lungo la statale 90 delle Puglie a Cardito. Un'auto di grossa cilindrata ha rischiato di centrare in pieno alcune famiglie che tornavano dal veglione all'altezza di via Serra - Santa Barbara. Locali affollati ovunque con presenze anche da fuori regione. Comitive sono giunte soprattutto dalla vicina Puglia ma c'è chi ha atteso lo scoccare della mezzanotte in famiglia, tra i propri cari.

Forze dell'ordine operative nelle zone più critiche della città. Nessun furto si è registrato in queste appetibili festività natalizie rispetto agli altri anni. Grande affluenza sia a Cardito che nel Rione Martiri Villa Cararacciolo, nelle due discoteche Mythos e Reset dove anche qui hanno vinto l'allegria e il divertimento.