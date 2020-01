Caso palazzine, intervento del gruppo "Aquilonia futura" Riceviamo e pubblichiamo

"Ieri abbiamo appreso dell’apertura da parte della compagine di Aquilonia-Carbonara ad un confronto sul tema delle “palazzine” e dell’incontro tenutosi con una rappresentanza del Comitato Civico Palazzine Bene Comune.

Fermo restando che sono oramai almeno due anni che chiediamo a gran voce un confronto serio con l’Amministrazione De Vito, ci saremmo aspettati che tale apertura arrivasse direttamente dal Sindaco e non solo da una parte della maggioranza (se ancora può essere considerata tale!). Ma in questo momento il fulcro principale di tale vicenda è e resta la revoca della delibera di demolizione.

Perché è vero che Aquilonia-Carbonara ha deciso di aprire questo dialogo ma è pur vero che tutti i provvedimenti posti in essere fino ad oggi (delibera di Giunta, determinazioni dell’Utc e Relazione inviata dal Comune alla Soprintendenza) sono stati elaborati e indirizzati anche dal loro gruppo in maggioranza.

Quindi non riusciamo a comprendere se è intenzione di tutta l’Amministrazione oppure solo di Aquilonia-Carbonara (oppure di nessuno dei due, ma è solo per prendere ulteriore tempo) aprire una discussione seria per preservare il nostro patrimonio urbanistico e storico.

Perché se lo scopo è davvero preservare la nostra memoria storica, invitiamo i consiglieri appartenenti al gruppo Aquilonia-Carbonara ha richiedere al Sindaco la revoca immediata della delibera di giunta per poi procedere con un tavolo di confronto con la comunità per decidere il futuro delle casette. Altrimenti, come al solito, saranno solo parole al vento."