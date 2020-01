Casa dell'acqua fuori servizio, cittadini indignati "Abbiamo bandito la plastica e pretendiamo che questi servizi funzionino, altrimenti toglietela"

E' fuori servizio da oltre una settimana e a nulla è valsa finora ogni telefonata al servizio guasti. La casa dell'acqua di Rione Cardito non da segni di vita da giorni ormai. "Siamo indignati - ci dice un abitante di Rione Rodegher - abbiamo bandito la plastica e pretendiamo che questi servizi che ci vengono offerti debbano funzionare, altrimenti toglietela.

Non è la prima volta che accade nel popoloso Rione Cardito, dove l'affluenza a questa struttura è stata sempre altissima sin dal primo giorno." Stamane ricevuta la segnalazione abbiamo provato a contattare anche noi la ditta interessata alla manutenzione, ma senza esito alcuno. Nessuna risposta.

Giriamo a questo punto la segnalazione al Comune, all'assessore competente affinchè si possa giungere ad una soluzione immediata del casa.

"C'è bisogno di una manutenzione costante, spesso il tubo erogatore e la parte in cui poggiamo le bottiglie si presenta sporca - ci fa notare una donna - insomma un pò di attenzione in più non guasterebbe. Ma la cosa più assurda è la mancanza di una risposta e il disinteresse più totale da parte di tutti."