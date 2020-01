Dimissioni protocollate, Franza: "Sono ancora più determinato" "Un atto di responsabilità compiuto a salvaguardia dell'interesse collettivo e della città"

Si è recato stamane a palazzo di città per porgere un saluto alla segretaria comunale, a tutti i dipendenti e protocollare le sue dimissioni da sindaco.

Per Enrico Franza da oggi si apre una nuova fase: "che temo - ha affermato - ci condurrà, come già detto, al termine dei 20 giorni, a un breve periodo di commissariamento sino al mese di maggio. Un atto di responsabilità compiuto a salvaguardia dell'interesse collettivo e della città di Ariano, che nasce dalla amara constatazione dell'impossibilità di proseguire l'attività amministrativa a causa della assenza di un dialogo costruttivo con le forze dell'opposizione.

Sono e sarò sempre dalla vostra parte, ancor più determinato. Un abbraccio a tutti voi e un sincero ringraziamento per la fiducia che mi avete accordato e che spero mi accorderete ancora una volta nei prossimi mesi."

Questo il testo della lettera protocollata: "Rassegno le dimissioni dalla carica di sindaco della città di Ariano Irpino, stante l'impossibilità oggettiva di proseguire l'attività amministrativa nel segno di un dialogo costruttivo e di una comunanza di obiettivi programmatici, con le diverse formazioni politiche e civiche presenti nell'assise consiliare. Consapevole che tale atto è a presidio dell'interesse collettivo e della città di Ariano Irpino, porgo un deferente saluto al presidente del consiglio comunale ed ai consiglieri comunali tutti. Colgo l'occasione, infine, per rivolgere un sentito ringraziamento ai componenti della giunta, alla segretaria comunale e a tutti i dipendenti, che hanno lavorato al servizio e per il bene della collettività arianese.

E stamane Franza è stato ospite negli studi di Ottochannel Tv nella trasmissione Punto di Vista a cura del direttore di Canale 696 Pierluigi Melillo. Questo il suo appello ai cittadini: "Innanzitutto voglio ringraziare tutti, per la fiducia che hanno riposto nella mia persona. Mi rendo conto che nuove possibili elezioni, possano in qualche modo rappresentare una fonte di inquietudine ed anche una incognita per la cittadinanza, però bisogna acquisire la consapevolezza, che purtroppo c'è un'altra strada, se non quella di restituire a loro la facoltà di decidere ancora una volta sulle sorti di Ariano." Ecco l'intera conversazione clicca qui: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=aiq7FP0mSgw&feature=emb_title