Scricchiolii case gialle: attesa relazione Vigili del Fuoco Ariano, non c'è più tempo da perdere, occorre fare presto

C'è attesa per la relazione dei Vigili del Fuoco sulla grave situazione di Viggiano. Le palazzine comunali, meglio note come "case gialle", versano in pessime condizioni.

Una situazione di precarietà che si trascina purtroppo da anni senza soluzione e che ora si è ulteriormente aggravata. A seguire la vicenda in prima persona in queste ore, l'assessore Massimiliano Alberico Grasso insieme al consigliere comunale Luca Orsogna e il dirigente dell'area tecnica Gianfranco Corsano. E' di oggi un ulteriore sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Per le circa 60 famiglie è una situazione piuttosto delicata. Lo hanno constatato già ieri i Vigili del Fuoco, quando in un primo momento si era ipotizzato anche un rischio evacuazione. Rischio non del tutto escluso al momento. Occorrono interventi con la massima urgenza, in attesa di un progetto più ampio e risolutivo, tenuto conto della gravità della situazione e dell'assenza di manutenzione da lunghissimi anni, che ha portato a questa situazione allo stato attuale piuttosto allarmante.