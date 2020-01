Ariano, manifesti al veleno: corvi in azione in città Ecco come si è svegliato stamane il tricolle

Ariano: "Ignorati, isolati, incazzati. Off wite, off the map." E' il contenuto imprecisato dei tre manifesti affissi sulle cantonate della città, mura di abitazioni, portoni, serrande e pensiline a firma anonima. La scoperta è stata fatta stamane dai cittadini. Viale Tigli, via Castello, via del Riscatto, le zone batture dai "corvi". Un primo segnale evidente di una campagna elettorale al veleno ad Ariano Irpino. Un episodio che ci riporta alla mente il volantino diffuso negli anni 90 firmato "Robinuth" a scopo politico, rimasto misterioso oltre ad altri manifesti in periodi particolarmente delicati, legati soprattutto alla guerra dei rifiuti. Sull'accaduto, fa sapere il sovrintendente della polizia municipale Luigi Pietrolà è stata informata la digos per le relative indagini. Informati anche i carabinieri.