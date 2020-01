Abbandona divano a pezzi ma viene immortalato e segnalato Quando la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine funziona davvero

Quando la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine funziona davvero. Perchè va anche detto che non sempre è così. Ariano Irpino, Santa Maria a Tuoro, un'automobilista si ferma e scarica con tutta tranquillità un divano a pezzi, depositando, come si può vedere in basso nella foto, su pneumatici e ingombranti già ammassati da tempo. Ma fortuna ha voluto, che dietro di lui, vi era una persona sensibile, non sveliamo il sesso per tutelarla, la quale ha immortalato tutta la scena e trasmessa direttamente alla Polizia Municipale.

Stamane dopo le opportune verifiche, attraverso il numero di targa, il sovrintendente della Polizia Municipale Luigi Pietrolà ha provveduto a di individuare l'incivile di turno e a convocarlo negli uffici del comando di Piazza Mazzini, per i relativi provvedimenti a suo carico.

Un esempio, di come la collaborazione possa essere determinante nel combattere questo fenomeno. Santa Maria a Tuoro, Tesoro, Stratola, Cimitero, restano le zone dove maggiormente si verificano tali episodi.

Le forze dell'ordine non abbasseranno minimamente la guardia e ci sarà d'ora in avanti una maggiore collaborazione da parte dei cittadini, unito all'impegno del Comune, che per la veità c'è sempre stato a prescindere dalle appartenenze politiche e dalle amministrazioni che si sono succedute negli anni, il fenomeno potrà senz'altro attenuarsi.