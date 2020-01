Ariano, Creta: mancano gli ultimi 150 metri di tubazioni Sopralluogo dell'assessore Massimiliano Grasso insieme alla referente di zona Marisa Scarpellino

Realizzati 300 metri di tubazioni e sistemato in maniera provvisoria il tratto stradale, in attesa di un intervento radicale e definitivo.

Sopralluogo dell'assessore Massimiliano Alberico Grasso accompagnato dal referente della zona Marisa Scarpellino, stamane in contrada Creta ad Ariano Irpino per fare il punto della situazione. A supporto di Grasso il funzionario dell'area tecnica Raffaele Ciasullo che sta seguendo con attenzione la vicenda Creta.

Occorre un ulteriore sforzo, completare altri 150 metri di tubazione e trovare le risorse necessarie per sistemare i tratti più critici e dissestati. Attualmente vi sarebbe una sola perdita di acqua ancora da riparare.

Il Comune come si ricorderà ha già richiesto nei mesi scorsi, come dichiarato dall'ex assessore Vito De Luca un ulteriore finanziamento al Mise di due milioni e mezzo di euro, per sistemare l’intera arteria e non soltanto la condotta.

Gli interventi realizzati finora sono stati resi possibili grazie ai fondi stanziati dalla Protezione Civile, 70.000 euro, grazie all’interessamento in prima persona del dirigente Claudia Campobasso, dopo aver visionato le immagini del calvario di Creta ad Ariano Irpino attraverso un nostro video reportage.

La strada assume importanza strategica, anche ai fini di Protezione Civile, in quanto oltre alla statale 90 delle puglie risulta essere l'unica arteria alternativa di collegamento con il casello autostradale e i comuni limitrofi della Valle dell'Ufita a partire da Melito Irpino.