L'addio a suor Elisabetta, educatrice di tante generazioni In lutto la diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia

"È tornata alla Casa del Padre Suor Maria Elisabetta Pitaro delle Suore Francescane Missionarie del C.I.M. I funerali si celebreranno mercoledì 15 Gennaio alle ore 10.00 presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo di Ariano Irpino. Il Vescovo Sergio Melillo e l'intera chiesa diocesana sono uniti in preghiera per lei." A dare il triste annuncio è stata la curia vescovile arianese.

Sempre pronta ad aiutare gli ultimi, lo faceva spesso in manira silenziosa, con il suo carattere sempre affabile, discreto, dolce, ha rappresentato il volto della buona scuola per lunghi anni nello storico istituto di via Conservatorio.

"Se ne va una suora storica - scrive Valerio Iacobacci - che ha dato tanto a ragazzi e ragazze all'asilo e non solo, con la sua esperienza, riposa in pace." E poi Maria Chianca: "Grazie ancora per aver avuto tanta pazienza con i nostri bimbi. Ti ricorderemo sempre per la tua bontà e la tua amorevole accoglienza." Per Angelo Grasso: "Un pilastro della scuola San Giuseppe buon viaggio Suora Elisabetta."

Domani mattina alle ore 10.00 l'ultimo affettuoso abbraccio a suor Elisabetta nella chiesa di San Michele Arcangelo.