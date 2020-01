La grande forza del Reset al fianco del piccolo Ascanio Cena buffet di beneficenza, sabato 1 febbraio nel club di via Villa Caracciolo ad Ariano Irpino

Oltre ad essere tra i locali più gettonati e apprezzati in Campania, per eleganza, raffinatezza e spettacoli da grandi numeri grazie all'attivismo di un validissimo team di giovani, il Reset dinner club di Ariano Irpino, ha deciso di unire alla musica e al buon gusto, questa volta la solidarietà attraverso una iniziativa davvero encomiabile.

Sabato 1 febbraio, una serata speciale, una cena di beneficenza dedicata al piccolo Ascanio. Gli organizzatori: "Inizieremo alle ore 21:00 con una cena buffet al costo di 15€. La cena sarà allietata dallo staff della radio Crt. A seguire dj Set e divertimento.

"È per noi un onore poter contribuire alle cure del piccolo Ascanio. Ringraziamo l’associazione Valentina un Angelo per la vita per averci reso partecipe di questa iniziativa. Un ringraziamento va anche al Forum dei Giovani di Ariano insieme alla radio Crt."