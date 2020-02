"Nonno ti connetto, anziani e nuove tecnologie" Cerimonia di inaugurazione del progetto ad Ariano Irpino

Domani 16 febbraio alle ore 17 presso il Centro Sociale polifunzionale del Comune di Ariano Irpino al Corso Europa, cerimonia di inaugurazione del progetto dell’associazione Panacea relativo all'alfabetizzazione informatica: "Nonno ti connetto, anziani e nuove tecnologie" finanziato da Opm tavola Valdese. Partner dell’associazione il Centro sociale polifunzionale comunale .

L’associazione donerà al centro sociale computer all in one, stampante multifunzione, modem. Saranno attivate otto postazioni di computer. Docenti e facilitatori aiuteranno gli anziani ad apprendere l’uso del computer e l’accesso ad internet per le funzioni di utilità sociali e di svago.

Invitate le autorità civili religiose e militari , il commissario straordinario del comune di Ariano Irpino Silvana D’Agostino. Interverrà la presidente del consiglio regionale della Campania Rosetta D’Amelio.