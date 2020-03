Coronavirus, a Chiusano arrivano i test veloci Il sindaco: così individueremo eventuali casi di persone asintomatiche

Coronavirus, test veloci a Chiusano San Domenico in provincia di Avellino. Arriva il video che spiega come funzionano. Una notizia postata sui social e lanciata dal primo cittadino, Carmine De Angelis. Una scelta di necessità e di strategica prevenzione. Il sindaco punta ad individuare potenziali asintomatici. Il test rapido monitora due pazienti: quelli sotto osservazione e gli asintomatici che hanno avuto contatti diretti con i positivi. Chiusano è stato il primo paese irpino a muoversi in questo modo, rispetto all’emergenza Coronavirus: fornendo mascherine e gel disinfettante ai suoi 2200 abitanti.

"Si tratta di una strategia del contenimento - spiega il sindaco -che mira ad una mappatura dei possibili e potenziali casi, sopratutto dovuti agli spostamenti degli asintomatici".