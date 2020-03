Anziano senza farmaci, intervento salvavita dei vigili urbani L'uomo vive in una contrada molto isolata

Anziano ha bisogno dei farmaci salvavita, salvato dalla polizia municipale. E' successo in provincia di Avellino. In azione i caschi bianchi. L’intervento è stato effettuato in una contrada di campagna dove l’anziano vive: poiché non era assolutamente in grado di raggiungere in tempi brevi la farmacia di Lacedonia, ha chiesto assistenza alla polizia locale ed ai volontari della protezione civile.

Il comandante, capitano Caponigro, con alcuni volontari è intervenuto prontamente portandosi prima presso la farmacia per il ritiro del farmaco e successivamente presso l’abitazione dell’anziano abbarbicata nelle campagne del vasto territorio di Lacedonia.

Ad aspettarlo per la consegna delle medicine salvavita la figlia che ha calorosamente ringraziato il Comandante Cap. Caponigro della Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile. Anche il Sindaco di Lacedonia, Avv. Antonio Di Conza, a cui fanno capo tre funzioni del presidio operativo comunale (coordinamento, sanità e assistenza sociale, assistenza alla popolazione) ha voluto ringraziare il Comandante che ha dimostrato senso di umanità e di prossimità ai cittadini e tutta la polizia locale italiana che in questo periodo è fra coloro che si trova maggiormente in prima linea per il controllo del rispetto della normativa per evitare il diffondersi del contagio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alle forze dell’ordine e proprio ai volontari che stanno dando un contributo rilevante nella gestione dell’emergenza a supporto della polizia locale martoriata anche a Lacedonia dalla carenza di organico attraverso la consegna della spesa e dei farmaci alle persone in difficoltà.

Una bella storia in un periodo durante il quale la mente e il cuore sono rivolte alle migliaia di morti che stanno affliggendo la nostra cara Italia.