Covid Forino. "Terzo caso, è il momento di stringere i denti" L'appello del sindaco Antonio Olivieri alla cittadinanza

Terzo caso di contagio a Forino, come ogni altro comune della provincia di Avellino, sta vivendo momenti di grande tensione a causa della paura del diffondersi del Coronavirus.

E, purtroppo, non è collegato ai primi due registrati gia la settimana scorsa. Questa circostanza ha aumentato la preoccupazione della cittadinanza in quanto la persona positva è molto impegnata nel sociale. Alcune voci ufficiose riferiscono che potrebbe trattarsi di un consigliere comunale.

Il sindaco Antonio Olivieri, che già ha emanato due ordinanze restrittive sui divieti, ha assicurato che sono state prese tutte le misure precauzionali per evitare la diffusione del Covid.19.

«Rispetto ai primi due casi è una persona più impegnata nel sociale, e, dunque, da sindaco vorrei precisare due cose: la persona non frequentava la casa comunale dal 12 marzo scorso. Ha avuto contatti solo con una parte dell’amministrazione comunale e coloro che sono stati in contatto, stati messi già in isolamento. Inoltre, da sindaco, vorrei precisare che non sono in quarantena, in quanto negli ultimi 15 giorni non ho avuto alcun contatto con la persona risultata positiva. In questo momento così delicato, invito tutti ad avere ancora più senso di responsabilità. Stiamo facendo tutti un sacrificio e questo è il momento di stringere i denti. Non vi chiedo altro che stare a casa e uscire solo per necessità urgenti”.

Inoltre, il primo cittadino di Forino ha annunciato che sabato avverrà un’altra opera di sanificazione per le strade, oltre a quella già attuata al Comune e in altre zone del paese nei giorni scorsi.