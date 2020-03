Codid Ariano, il Vescovo dona 500 test rapidi al Frangipane Potranno essere utilizzati per il personale medico e infermieristico dell'ospedale arianese

Covid-19 arrivano i test rapidi al Frangipane dalla Diocesi di Ariano Irpino. Un atto concreto e prezioso quello voluto e messo in campo da monsignor Sergio Melillo. Per continuare a far fronte all’emergenza coronavirus Covid-19, il Vescovo Sergio Melillo e la Diocesi di Ariano I.-Lacedonia, con la collaborazione dei sacerdoti, delle comunità parrocchiali e di alcuni privati, hanno donato all’Ospedale “S. Ottone Frangipane” di Ariano Irpino 500 test rapidi per Covid-19 per il personale medico e infermieristico.

Un ulteriore gesto concreto di solidarietà giunge dopo che nei giorni scorsi era stato disposto anche l’acquisto di un respiratore per il trattamento di pazienti critici affetti da coronavirus che si trovano in terapia sub intensiva.

I test potranno eseguire in tempo reale per effettuare uno screening sul personale sanitario in servizio nel polo ospedaliero, chiamato a fronteggiare una grossa emergenza nel comune con il più alto numero di contagi e decessi.