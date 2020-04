La Montemiletto Over 40 dona 200 flaconi di igienizzante Per rispondere all'appello di infermieri e medici

Il Presidente del Montemiletto-over40 Calcio Ignazio Mario Nardone annuncia a nome di tutta la sezione "Montemiletto Calcio over 40", iscritto al campionato campano-pugliese "Unione Nazionale Veterani dello Sport", abbiamo deciso di utilizzare il nostro piccolo fondo cassa per acquistare presidi sanitari a favore dell’ospedale S.G. Moscati di Avellino, per rispondere all'accorato appello di aiuto di quanti tra infermieri e medici ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita per salvare le nostre.

"Oggi, perciò, abbiamo avuto l'onore di consegnare al dott. Biagio Gagliardi - scrive Nardone - direttore del dipartimento per immagini, 200 flaconi di gel-igienizzante, dove il nostro atleta Federico Guarino presta servizio presso il reparto di radiologia".

"Onorato e orgoglioso di far parte di una squadra che ancora una volta si contraddistingue per unanimità, umiltà e sensibilità, ringraziamo quanti tra medici infermieri e operatori sanitari in questo momento così difficile stanno impiegando forze e coraggio per il popolo Irpino. Con l'augurio che tutto questo diventerà presto un lontano ricordo. La partita più importante da vincere adesso è qui nei nostri ospedali. Ce la faremo".