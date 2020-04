Un albero caduto e lasciato abbandonato a se stesso La segnalazione da Ariano Irpino, Rione Martiri

Dall'ultima nevicata di primavera dello scorso primo aprile, è lì come vedete dalla foto. Caduto e lasciato a terra, abbandonato al proprio destino. Non intralcia una strada statale, non ci sono in questo momento bambini fuori che giocano, certo, ma è comunque un albero da rimuovere anche per una semplice questione di decoro urbano. La segnalazione ci arriva dal popoloso Rione Martiri, da una traversa del rione, che porta a via Vinciguerra dove vi sono diverse palazzine. Viene rivolto un appello al comune, a chi di competenza affinchè possa essere rimosso.