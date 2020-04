Mascherine obbligatorie in paese: multe e controlli in Irpinia La decisione del sindaco di Sperone

Per frenare i contagi da coronavirus la misura più dura l’ha presa il sindaco di Sperone che obbliga chiunque esce di casa a indossare la mascherina su naso e bocca.

Il sindaco di Sperone, Marco Santo Alaia, con un’ordinanza comunale ha emesso un provvedimento che impone l'obbligo di mascherine per tutti.

L'ordinanza è la numero 15 e dispone l'obbligo "per la generalità dei cittadini, residenti e non, di indossare un dispositivo di protezione individuale quando si staziona all'aperto e/o si circola su tutto il territorio comunale in luoghi o spazi pubblici".

La decisione è giunta dopo l’ultimazione della consegna di 4.000 dispositivi avvenuta tramite la Protezione Civile e che ha raggiunto tutti gli abitanti.

L'obbligatorietà delle mascherine in Campania è in valutazione ma non è al momento ritenuta la priorità per il presidente De Luca. La macchina regionale è impegnata a completare le scorte di dispositivi di protezione per tutti gli ospedali e le strutture sanitarie, in interlocuzione con la struttura nazionale guidata da Domenico Arcuri. Al momento, quindi, l'obbligatorietà delle mascherine non è prevista, ma la regione «valuta sempre tutte le possibili soluzioni per limitare al massimo il contagio». Da segnalare però l’obbligo di uso di mascherina per tutti i residenti nel Comune di Capri.