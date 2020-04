Grottaminarda: Uova di Pasqua per i bambini L'iniziativa dell'amministrazione comunale

Ancora gesti di generosità e solidarietà da parte di aziende in questa difficile Emergenza Coronavirus. Alla lista di ringraziamenti da parte dell'amministrazione comunale che include De Matteis Agroalimentare Spa, Molino Scoppettuolo Srl, Società Pama Srl, si aggiunge anche Cerealitalia I.D. Spa per la donazione al Comune di Grottaminarda di Uova di Pasqua. Così come gli altri prodotti alimentari le uova di cioccolato sono state consegnate alla Caritas Parrocchiale di Grottaminarda che sta già provvedendo a distribuirle. Le Uova di Pasqua vogliono quindi essere un omaggio ai bambini che appartengono alle famiglie più bisognose per condividere e diffondere un pensiero di festa e di rinascita in ciascuno e quindi per cercare di alleviare, un minimo, il difficile momento che stanno vivendo anche i bambini costretti a stare in casa. Le Uova di Pasqua possono essere ritirate presso la Caritas Parrocchiale previo accordo telefonico al seguente numero 320.1421202.