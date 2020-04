Ariano, verso la fine della zona rossa: test rapidi a tappeto In paese screening di massa

In vista della scadenza dell'istituzione da parte della Regione Campania della Zona Rossa nel Comune di Ariano Irpino prevista per lunedì 20 aprile, l'Asl di Avellino sta effettuando lo screening completo di tutti i contatti del soggetti positivi al Covid 19 attraverso al somministrazione dei test rapidi. Oltre alle due Unità Mobili a domicilio, da oggi l'Azienda Sanitaria Locale ha disposto l'utilizzo di una terza Unità Mobile dedicata al Comune di Ariano per completare i test suI contatti individuati da sottoporre a test. Si tratta di un lavoro corposo e capillare sulla popolazione arianese che fornirà un quadro completo ed esaustivo della portata del contagio, utile a definire la situazione epidemiologica all'interno del Comune del Tricolle ed eventuali misure da intraprendere da parte delle autorità regionali e comunali.